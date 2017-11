Marcelo Odebrecht dice que financió campaña de Keiko Fujimori del 2011



10/11/2017 - 11:43:51

El Comercio.- Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora Odebrecht, confirmó a los fiscales peruanos que lo interrogaron ayer en Curitiba (Brasil) que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori y de los otros candidatos que eran favoritos en las elecciones generales del 2011, indicaron fuentes de El Comercio.



En su testimonio, Odebrecht también reveló que las iniciales “AG”, escritas en la agenda de su celular, se refieren a Alan García.



Las mismas fuentes relataron que, al ser consultado sobre la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, también encontrada en su teléfono, Odebrecht explicó que sí hubo una entrega de dinero y que probablemente haya sido de US$500 mil, pero que Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en el Perú) debe corroborar el monto. También indicó que, si puso la palabra “aumentar”, infiere que fue porque ya se había entregado dinero anteriormente.



Asimismo, reiteró que su empresa tenía la política de apoyar a los candidatos presidenciales con posibilidades de ganar. La finalidad era que, si uno de ellos llegaba al poder, la constructora tuviera las puertas abiertas para emprender proyectos en el país. Además precisó que solo en el caso de Ollanta Humala él ordenó directamente que se le entregara dinero para la campaña del 2011.



—La otra anotación—

En otro momento del interrogatorio, que se prolongó por unas cuatro horas, el empresario explicó el significado de la anotación “Kuntur agora bom para Peru/AG, etc”.



En primer lugar, confirmó que “AG” significa Alan García y que la cita se refiere a que el líder aprista incentivó a la constructora a ejecutar el gasoducto sur peruano (GSP), previamente desarrollado por Kuntur. Añadió que la empresa se embarcó en ese proyecto a pedido de García. Además del gasoducto –según el empresario–, García mostró interés en desarrollar otras obras como el metro de Lima, que finalmente Odebrecht ejecutó.



Asimismo, el empresario reveló que las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú sabían lo que estaban haciendo y que la única con la que tenía un contacto especial era con Graña y Montero.



El interrogatorio se efectuó en el edificio de la Policía Federal de Curitiba, donde Marcelo Odebrecht se encuentra recluido. Participaron tres fiscales peruanos José Pérez, Rafael Vela y Walter Villanueva, así como el fiscal de Curitiba Orlando Martello, los abogados de Keiko Fujimori y la policía federal.



—Respaldo naranja—

Minutos después de finalizado el interrogatorio en Brasil, los legisladores de la bancada de Fuerza Popular se pusieron de pie en el pleno del Congreso y empezaron a aplaudir. “¡Fuerza Popular, Fuerza Popular!”, arengaron durante casi un minuto. Esto se debió a que desde Curitiba, el abogado Edward García, defensor legal de Keiko Fujimori, les informó que estaba conforme con lo dicho por Odebrecht.



“Jamás tuvimos dudas respecto a la honestidad de Keiko Fujimori. [...] En los próximos días podrán confirmar que ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular están envueltos en la corruptela”, indicó Daniel Salaverry, vocero titular de la bancada.



Más tarde, el secretario general de FP, José Chlimper, expresó que Odebrecht dijo que “no conoce a Keiko”, que “nunca le dio dinero” y que “no le consta que Odebrecht Perú haya apoyado a Fuerza Popular, Keiko no miente”.



Al cierre de esta edición, en el Congreso se aprobó una modificación al Decreto de Urgencia 003.