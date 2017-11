¿Por qué no te callas?: Diez años del polémico enfrentamiento entre el rey de España y Hugo Chávez ZONA MULTIMEDIA

10/11/2017 - 11:38:55

La Tercera.- El 10 de noviembre del año 2007, el entonces monarca español hizo callar al fallecido mandatario de Venezuela, cuando este interrumpía de manera reiterada al Presidente José Luis Rodríguez Zapatero en plena Sesión Plenaria de la XVII Cumbre Iberoamericana.



“Una serpiente es más humana que un fascista o un racista; un tigre es más humano que un fascista o un racista”. Esas fueron las palabras que gatillaron la tensión en la XVII Cumbre Iberoamericana que se celebró en noviembre de 2007 en Santiago.



La frase fue el final de la intervención del entonces mandatario de Venezuela Hugo Chávez, donde hacía alusión al ex presidente español José María Aznar, quien había visitado su país en 2002. Esto provocó la defensa de su par español del momento José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió respeto para la ex autoridad.



Llegaba el momento de hablar de Rodríguez Zapatero: “Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica y no seré yo quien esté cerca de las ideas de Aznar, pero fue elegido por los españoles y exijo ese respeto”.



Pese a esto, el momento se vio interrumpido de manera reiterada por Chávez.



El Rey Juan Carlos de España estaba notoriamente molesto. Levantó la mano y apuntó a Chávez diciéndole: “¿Por qué no te callas?”.



Tras esto, la Presidenta Michelle Bachelet que oficiaba el encuentro iberoamericano, solicitó que no se hiciera diálogo entre los participantes. El monarca, en tanto, abandonó el plenario por un momento, en señal de protesta por los ataques a Aznar.