Niegan persecución a médicos en lucha contra grupos de poder que roban en la CNS



10/11/2017 - 11:22:35

La Paz, (ABI).- El gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses, negó el viernes una supuesta persecución a los médicos de esa institución en la lucha contra grupos de poder que "roban" insumos a los asegurados para hacer negociados a través de clínicas privadas.



En esos términos deploró el paro de 24 horas que los médicos de la CNS cumplen este viernes en apoyo a los funcionarios del Hospital Obrero que son procesados por tráfico de exámenes médicos.



"Estamos hablando de robo de insumos, hay que decirlo con nombre y apellido, lo que hacían era robar insumos, materiales y otros, para beneficio particular y no son gente que necesita, lo que justificara, son gente que ha andado 30 años en la institución, que tiene clínicas privadas", dijo a la radio estatal.



Una denuncia destapó el tráfico de servicios y por el momento hay nueve detenidos, que sufren un "trato injusto", según el sindicato médico.



Unos 8.000 profesionales en salud de los servicios públicos y de seguridad social de La Paz y El Alto fueron convocados a acatar el paro,



"No puede ser que este grupo de personas dañe la imagen de todos los médicos (...). No creo que los sindicatos tengan conocimiento de las acciones que realizaba este grupo", dijo Meneses.



El gerente de la CNS dejó en claro que la lucha no es contra los "buenos médicos", sino, contra grupos "bien articulados" y con vínculos en el sistema judicial que "ostentan poder".



"En este momento no se está haciendo una persecución a nadie, simplemente se está tratando de corregir lo que los propios trabajadores han denunciado y ven que no puede ser que continúen con este accionar cierto grupo de poder interno", sostuvo.



Meneses, posesionado en la gerencia de la CNS en febrero de este año, dijo que recibió unas 600 denuncias sobre supuestos irregularidades en la institución aseguradora que cuenta 195 establecimientos en todo el país.



El martes anterior, el vicepresidente Álvaro García Linera expresó el respaldo del Gobierno a la lucha contra la corrupción en la CNS y cuestionó la protección sindical a un grupo de médicos que organizó una "mafia" para hacer negociados con recursos públicos.