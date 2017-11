Banco Unión: informe de auditoría no menciona faltante de dinero, ilícitos ni caso Pari

10/11/2017 - 11:17:26

La Paz, (ABI).- El Directorio del Banco Unión aseguró el jueves que el informe de auditoría interna sobre cajeros externos, redactado en mayo pasado, no hace mención a faltante de dinero alguno, hechos delictivos o al denominado "caso Pari", el mayor robo a cuenta gotas perpetrado en esta entidad estatal por uno de sus empleados y que implica 37,6 millones de bolivianos.



"Es importante mencionar que este informe de auditoría no hace mención a un faltante; este informe de auditoría no hace mención a hechos delictivos y, por supuesto, este informe de auditoría no hace mención al caso Pari", afirmó uno de los directores, Diego Pérez Cueto, en declaraciones a la agencia ABI.



Pérez Cueto se refirió al tema en alusión a las declaraciones que hizo la semana pasada la abogada Paola Barriga, defensora de una empleada suspendida del Banco Unión y enviada a la cárcel bajo detención preventiva, quien dijo que un informe de auditoría demostró un faltante de 6 millones de bolivianos, en el marco de las investigaciones por el desfalco.



En ese sentido, Pérez Cueto remarcó que la auditoría interna sobre cajeros externos fue realizada por propia instrucción del Directorio del Banco Unión, en marzo de este año, y sus resultados evidenciaron solamente observaciones "al cuadre contable", sin mencionar faltantes ni hechos delictivos.



Tras evidenciar el informe -agregó- las áreas operativas, conjuntamente con Auditoria Interna, generan un plan de acción, que contiene "las tareas que se establecen las propias áreas para enmendar estas acciones".



"Este plan de acción establecía un plazo de adecuación hasta octubre de 2017 y eran tareas que se venían desarrollando. El plazo que aparentemente es muy largo, responde a la propia propuesta de las áreas operativas y responde también a la envergadura del Banco", sostuvo.



El Banco Unión opera una cartera que se sitúa por encima de los 2.100 millones de dólares.



La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ha aclarado que el informe de auditoría externa practicado al Banco Unión S.A., al 31 de diciembre de 2016, fue remitido a ese órgano de supervisión, con un dictamen "limpio".



"El informe de Auditoría Externa, practicado al Banco Unión S.A., con corte al 31 de diciembre de 2016, fue remitido a este Órgano de Supervisión, empero, es prudente aclarar que el mismo, presenta un dictamen "limpio" y no menciona la existencia de un descuadre en la subcuenta 111.04 "Fondos Asignados a Cajeros Automáticos" por Bs 6.000.000 (seis millones 00/100 bolivianos), como se viene manifestando de manera irresponsable y errónea en algunos medios de comunicación", señala el comunicado difundido a principios de noviembre.



A juicio de Pérez Cueto, pareciera que "hay una mala intención de no escuchar las aclaraciones", por lo que pidió manejar con responsabilidad la información y las declaraciones vertidas en la investigación sobre el caso "Juan Pari".



"No hay motivos para seguir rondando en informaciones falsas, que lo único que hacen es generar en la población una incertidumbre sobre el caso, creemos que esto está de manera política", indicó el vocero eventual del Directorio.