Sean Parker, cocreador de Facebook: Explotamos una vulnerabilidad de la psicología humana



10/11/2017 - 10:25:28

Infobae.- Sean Parker, cofundador de Napster y primer presidente de Facebook, hizo sus declaraciones en un evento de Axios.



"Lo entendíamos, conscientemente, y lo hicimos de todas maneras".



Con esas palabras Sean Parker, quien fue presidente fundador de Facebook, confesó que los creadores de esa red social, y de otras, explotaron "una vulnerabilidad en la psicología humana" al diseñar las plataformas, para que causaran conductas similares a la adicción.



A los 38 años, a cargo de su nuevo proyecto —investigación de inmunoterapia contra el cáncer—, Parker se definió a sí mismo como "algo así como un objetor de conciencia" de las redes sociales. En un del sitio de tecnología y negocios Axios, realizado en el National Constitution Center de Filadelfia, explicó con mucha sencillez de qué manera las redes sociales de manera intencional enganchan y potencialmente hacen daño a la mente humana.



Explotamos una vulnerabilidad en la psicología humana… Y creo que los inventores, los creadores… yo mismo, Mark [Zuckerberg], Kevin Systrom en Instagram, toda esta gente, lo entendíamos



Le dijo a Mike Allen en la entrevista de Axios:



"El razonamiento que condujo a construir estas aplicaciones, de las cuales Facebook es la primera, para que realmente lo entendamos, ese razonamiento se trató de ver cómo logramos consumir la mayor cantidad de tu tiempo y atención consciente que sea posible. Y eso significa que tenemos que darte algo así como un toquecito de dopamina cada tanto, porque a alguien le dio "me gusta" o comentó una foto o una publicación o lo que sea, y eso hará que aportes más contenido, y eso hará que recibas más "me gusta? o comentarios… es un circuito cerrado de retroalimentación de validación social".





"Es exactamente la clase de cosa que se le ocurriría a un hacker como yo, porque explotamos una vulnerabilidad en la psicología humana… Y creo que los inventores, los creadores… yo mismo, Mark [Zuckerberg], Kevin Systrom en Instagram, toda esta gente, lo entendíamos, conscientemente, y lo hicimos de todas maneras".



Su perspectiva es privilegiada: el cofundador de Napster y accionista de Spotify fue el primer presidente de Facebook, y durante su gestión la iniciativa pasó de proyecto estudiantil a negocio multimillonario.​ En la película La red social, su papel fue interpretado por Justin Timberlake.



Parker se definió a sí mismo como “algo así como un objetor de conciencia” de las redes sociales



Al dejar el escenario donde se realizó la entrevista, el actual titular del Instituto Parker de Inmunología contra el Cáncer bromeó que probablemente Zuckerberg bloqueara su cuenta luego de leer lo que dijo.



"Cuando Facebook se puso en marcha, alguna gente se me acercaba y me decía "No me meto en las redes sociales". Y yo les decía "Ok. ¿Sabes qué? Ya lo harás". Y me decían: "No, no, no. Valoro mis interacciones en la vida real. Valoro el momento. Valoro la presencia. Valoro la intimidad". Y yo les decía: "Al final te vamos a agarrar"".





Parker reflexionó que hoy no sabe si realmente entendía entonces las consecuencias de esa respuesta, en alusión a "las consecuencias involuntarias de una red social que crece hasta los 1.000 millones o 2.000 millones de personas".



Literalmente cambia tu relación con la sociedad. Sólo Dios sabe lo que [Facebook] le está haciendo al cerebro de nuestros hijos.



Enumeró algunas de esas consecuencias que encuentra indeseables: "Literalmente cambia tu relación con la sociedad. Probablemente interfiere con la productividad de maneras extrañas. Sólo Dios sabe lo que le está haciendo al cerebro de nuestros hijos".



Parker cree que, además, la tecnología no siempre genera beneficios para el conjunto de la sociedad: "Porque soy un multimillonario, voy a acceder a un mejor cuidado de la salud. Yo voy a llegar, no sé, a los 160 años y voy a ser parte de esta, digamos clase de generalísimos inmortales".