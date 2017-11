Europa está considerando prohibir el invierno o el verano, pero aún no sabe qué decidir

10/11/2017 - 10:16:03

Infobae.- Berlín – Hace unos días, cuando los estadounidenses estaban a punto de irse a la cama, los europeos ya estaban empezando a despertarse en una nueva zona horaria, una que desde hace mucho tiempo se asocia con pesadas cargas económicas y de salud. Una semana antes que Estados Unidos, los países europeos retrasan sus relojes una hora más temprano, marcando así el comienzo del horario de invierno.



Al igual que en Estados Unidos, donde el horario de verano podría abandonarse muy pronto en estados como Massachusetts, Maine y New Hampshire, las naciones de la Unión Europea hablan cada vez más sobre lo que algunos perciben como un desperdicio de recursos con poco beneficio. En Polonia, recientemente hubo un raro acuerdo entre partidos cuando los parlamentarios continuaron sus esfuerzos para terminar con el horario de verano.



"Los cambios de tiempo pueden provocar desequilibrios en el reloj corporal, lo que provoca cambios de humor, problemas para dormir y un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes viales", comenta el legislador Bronislaw Karasek, que trabajó en el Partido Popular Polaco.





El país técnicamente no está autorizado a implementar dichos cambios únicamente porque está sujeto a las normas de la Unión Europea, pero la iniciativa polaca todavía fue bien recibida por otros Estados miembros que se oponen de manera similar a quedarse con el horario de verano. La Comisión de la Unión Europea ahora está considerando una propuesta para acabar completamente con ese horario.



El mayor desafío al abandonar la práctica será acordar si Europa, en el futuro, debería estar permanentemente en verano o en invierno. Las zonas horarias, a menudo, se extienden a lo largo de los continentes sin un patrón claro: mirando un mapa uno supondría que Francia, España y Gran Bretaña están en la misma zona, por ejemplo, pero no lo están. Por lo tanto, para algunas naciones de la Unión Europea, tendría más sentido abandonar el horario de verano. Para otros, mantener el horario de invierno, incluso durante el verano, sería más ventajoso para ahorrar energía.



El horario de verano se introdujo durante las Guerras Mundiales I y II para ahorrar costos de energía, tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque su impacto en el consumo de energía de hoy en día es controvertido.



Fue estandarizado en toda la Europa occidente a principios de los años ochenta y, desde entonces, ha estado en su lugar más o menos sin modificaciones.



Turquía acabó con el horario de verano el año pasado y se trasladó a un horario de verano permanente. El gobierno marroquí lo suspende durante el mes de ayuno del Ramadán, que actualmente cae en verano.



En Europa, el statu quo ha enfrentado crecientes críticas a medida que los investigadores han señalado la salud y la carga económica como los principales factores. Los científicos rusos, por ejemplo, descubrieron que el riesgo de ataques cardíacos aumentó en un 50 por ciento y que la tasa de suicidios creció aún más cuando se cambiaron los relojes. Como resultado, el entonces presidente Dimitry Medveded terminó con los cambios del horario de verano en 2011 y el país se quedó permanentemente en el horario de verano. Las quejas se acumularon ya que los residentes en las partes más remotas de Rusia notaron que la decisión significaba que el Sol saldría a las 9 de la mañana. Cuando Vladimir Putin volvió a asumir el cargo, decidió pasar a un horario de invierno de forma permanente.





La misma controversia está destinada a llegar al Parlamento Europeo, donde los legisladores están preparando un marco legislativo para abandonar el horario de verano. Mientras que varios expertos, legisladores y muchos europeos parecen estar de acuerdo con la idea, implementarla probablemente resulte desafiante. Un esfuerzo británico para investigar si el abandono del horario de verano en su forma actual tendría sentido se abandonó en 2010, aunque fue apoyado por el entonces Primer Ministro David Cameron.