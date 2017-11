Un casino de Las Vegas expulsó a O.J. Simpson



10/11/2017 - 10:06:46

Infobae.- O.J. Simpson, el exjugador de la NFL que en octubre salío en libertad condicional tras cumplir nueve años en prisión por robo a mano armada y secuestro, fue expulsado de un casino de Las Vegas el miércoles por romper cristales en el bar del Cosmopolitan Hotel, según medios norteamericanos.



Sin embargo, los motivos detrás de su expulsión no están claros. Si se confirma que Simpson estaba alcoholizado durante el incidente, esa conducta podría violar los términos de su libertad condicional.



En su aviso de transgresión de propiedad, el Cosmopolitan Hotel no aclaró los motivos detrás de su expulsión.



Cualquier propiedad privada en Nevada tiene el derecho de decirle a cualquier persona que por favor no regrese



"Cosmopolitan ejerció su derecho a emitir un aviso de transgresión. Cualquier propiedad privada en Nevada tiene el derecho de decirle a cualquier persona que está traspasando su propiedad ilegalmente y que por favor no regrese; si usted regresa, está sujeto a un arresto por delito menor", le dijo el abogado del hotel a la estación de radio KABC.



Mientras que el abogado del ex jugador de fútbol americano, Malcolm LaVergne, negó enfáticamente que Simpson haya estado intoxicado o beligerante dentro de la propiedad, un testigo en el hotel le dijo a Us magazine que estaba claramente bajo la influencia del alcohol.



"No fue la pelea más grande, pero sí causó una escena y estaba claro para todos a su alrededor que estaba muy intoxicado", dijo el testigo.



"Como la mayoría de las cosas con las que tengo que lidiar relacionadas con Simpson, el 99% de esto es mentira", sostuvo LaVergne en diálogo con New York Daily News.



Por su parte, TMZ, el sitio web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades, también insinuó que Simpson estaba borracho y causando disturbios.



"Nos dijeron que Simpson estaba enojado con el personal del hotel y que se rompieron algunos vasos de vidrio en el bar", informó. "La seguridad del hotel apareció y removió a Simpson del hotel. Nos dijeron que Simpson fue amable al responder a los guardias de seguridad".



Simpson, que está en libertad condicional hasta el 29 de septiembre de 2022. Puede consumir bebidas alcohólicas "pero no en exceso". Su abogado reiteró que sus últimas pruebas de drogas y alcohol dieron negativas.



KTNV reportó que Simpson "está tomando medidas para asegurarse de que su oficial de libertad condicional tenga claro lo que pasó".