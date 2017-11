Fiscal Blanco se complica por caso de violación



10/11/2017 - 08:34:51

El Diario.- El fiscal departamental Edwin Blanco complicó el panorama respecto de irregularidades en las que se dio detención domiciliaría al exfiscal Ricardo Condori, denunciado por la supuesta violación en contra de su hija y calificó de “problemas personales” los pedidos de su renuncia hechas desde el ámbito político.



El martes por la noche se conoció la denuncia de supuesta protección al exfiscal Condori, denunciado por presunta violación a su hija de 16 años, hecho que ocurría desde agosto del año pasado y que él mismo proporcionaba pastilla anticonceptivas para evitar el embarazo.



Ante las varias críticas que recibió el Ministerio Público de un supuesto encubrimiento de la denuncia contra el fiscal y las irregularidades denunciadas por el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), capitán Jimmy Gonzales, ayer Blanco salió en una breve conferencia de prensa, que dejó aún más dudas sobre el proceder de los fiscales, pese a que anunció investigar dichas fallas.



En primera instancia, descargó toda la responsabilidad sobre la resolución que beneficia al exfiscal Condori con la detención domiciliaria, en el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto.



“La Fiscalía Departamental de La Paz considera que es una resolución prevaricadora y en las siguientes horas va a emitir algunas decisiones a objeto de investigar, cuáles han sido los pormenores de esa situación”, aseveró Blanco.



Reiteró que no se protegió al fiscal, pero no aclaró las observaciones sobre el trabajo con la Policía y se limitó a decir que “no entendía el porqué de los ataques” a su institución, pero justificó señalando que estos se deben “porque ven –dijo–crecer a una institución y ven cómo tomamos decisiones en el marco de la ley”, aseguró.



Asimismo, informó que la resolución del juez Pinto fue apelada en horas de la mañana de ayer, dejando la duda sobre el porqué la fiscal Juana Cortez y la coordinadora de El Alto, Paulina Fernández, no apelaron la determinación en audiencia del día miércoles.



Blanco, tampoco aclaró, las observaciones hechas por la abogada de la víctima, Ximena Nina, quien aseveró que el proceso corre el riesgo de ser desestimando por la mala representación de las fiscales.



Entre ellas el hecho de que la investigadora del caso no estuvo presente en la declaración informativa del exfiscal Condori y que tampoco lleva la firma.



Ayer el abogado de Condori, Johan Muñoz, reiteró esta observación y además observó que en dicha audiencia no se presentó el certificado de destitución contra su cliente ni la valoración psicológica.



Si bien para Muñoz, estos elementos ayudan a que su cliente pueda asumir mejor defensa y rechaza los cargos, en el caso de la abogada de la víctima asevera que estos elementos sólo dejan más dudas sobre la transparencia con la que maneja el caso la Fiscalía Departamental.



Blanco reconoció que el memorándum de “agradecimiento de servicios” para el exfiscal llegó al juzgado cerca de las 13.00 horas, pero anunció que de corroborarse un trabajo deficiente del personal encargado de hacer llegar el documento se procederá a su sanción.