Mamás tuvieron zika en el embarazo: Tres bebés con microcefalia



10/11/2017 - 08:29:24

El Día.- Este año tres bebés nacieron con microcefalia debido a que sus madres tuvieron zika durante la gestación.



Aún hay otras 24 embarazadas que igual reportaron la enfermedad y están en vigilancia. Las autoridades piden especial prevención debido a que se inicia el periodo de lluvias con lo que hay mayor probabilidad de la formación de criaderos de mosquitos, en especial del Eedes Aegipty, que es el transmisor de este mal.



Dos casos registrados en Concepción y uno en la ciudad. El gerente de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Roberto Tórrez, detalló que de los tres casos reportados de microcefalia vinculados a zika, dos son en Concepción y uno en la capital cruceña. Explicó que este año, en todo el departamento se registraron 158 casos de zika, de estos 41 en gestantes, y entre estas además de los tres casos de zika, se registraron tres abortos, los restantes 11 bebés nacieron sin complicaciones.



En la anterior gestión hubo más de 13 casos de microcefalia en bebés y 65 embarazadas que igual reportaron la enfermedad no tuvieron problemas. También se registraron más de 200 casos de este mal, en personas de distintas edades. En cuanto a sospechosos igual se bajó a la mitad, en el 2016 hubo 600 y este año 363, por lo que esta enfermedad se estima que está bajo control. Aunque los casos tienden a aumentar desde noviembre hasta enero o febrero del próximo año.



54% que donó sangre ya tuvo chikungunya. En un estudio que se realizó entre donantes de sangre en el banco regional se identificó que el 54% ya enfermó con chikungunya y el 21% también ya enfermó de zika. Explicó que esto indica que progresivamente se registrarán menos enfermos por estos males, pues la mayoría ya fue afectada. Como prueba de ello, citó que en el 2016 se reportaron más de 2.000 casos de chikungunya y este año solo 7.



Piden limpiar casas. El director del Sedes, Joaquín Monasterio, solicitó a la población limpiar los patios de sus viviendas en esta época de lluvias para evitar la formación de criaderos de mosquitos. "No nos expongamos a riesgo, hagamos una minga familiar cada sábado para limpiar el patio. No esperen que alguien vaya a limpiar su casa, por favor", reflexionó la autoridad.



Esta semana concluyó la eliminación de criaderos de mosquitos en el distrito 4 (El Pari), donde según un estudio, es donde hay más larvas de mosquitos.