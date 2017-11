Expertos recomiendan vacuna de la hepatitis, pero Salud no la paga

10/11/2017 - 08:26:34

El País.- Los casos de hepatitis A cada año en Tarija van en ascenso por lo que médicos salubristas ven por conveniente aplicar la vacuna contra esa enfermedad, como lo hacen otros países vecinos. En la actualidad la vacuna no está incluida en el sistema de inmunizaciones de Bolivia y hacerlo de manera particular cuesta unos 600 bolivianos, porque son necesarias dos dosis.



Según el Servicio Departamental de Salud (Sedes), a la fecha se confirmaron 50 casos de hepatitis A, Caraparí es el municipio más afectado con 32 pacientes, seis en San Lorenzo, cinco en Uriondo, cuatro en Tarija y tres en Bermejo. Pero además hay un total de 150 casos sospechosos con ese mal. Los niños son quienes más lo padecen.

Para el responsable departamental de Vigilancia Epidemiológica, Carlos Magne, sería óptimo introducir la dosis en el esquema de vacunas, pero no está presupuestado por el sector salud para comprarlas.

Por ello, cuando los padres de familia acuden a consultar sobre el tema se vuelven con la respuesta de que esta vacuna no es gratuita, ni barata. Cada dosis cuesta 300 bolivianos y se requieren dos, por lo que quienes tienen recursos acceden a comprarlas mientras que los que no, deben apegarse a los consejos médicos de prevención e higiene para evitar el contagio.



Magne explicó que si la inmunización se realiza antes de los cinco años de edad, el niño estará protegido contra ese mal por el lapso de diez años.



Brasil y Argentina ya introdujeron esa vacuna dentro de su esquema. Como en Bolivia no sucede eso, el Sedes coordina con los municipios para que den tolerancia a los niños que estén con sospecha de hepatitis A, más si se confirma el caso. Además recomiendan que en los baños de los colegios no falte el agua y jabón para el lavado frecuente de manos.

El vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, Walter Santa Cruz, asegura que si se haría una búsqueda activa de pacientes el número de casos de hepatitis se elevaría, porque en la actualidad los reportes del Sedes son de pacientes que acudieron a los centros de salud.



“Desde hace cuatro años recién se diagnostica la hepatitis A porque recién se tiene el reactivo para identificar esa enfermedad. Antes solo se diagnosticaba por la sintomatología-sostuvo el especialista- cuando se presentaron los primeros casos de hepatitis en niños, resultaba que el hermano, el papá, la mamá u otros miembros de la familia también tenían hepatitis, un historial que no fueron notificados”.



Santa Cruz explicó que no hay un tratamiento para la hepatitis A, por lo que Argentina ya vacuna contra esa enfermedad, con eso redujeron los casos especialmente en los niños menores de diez años. Se dieron cuenta que esperar que todo el sistema de agua potable y alcantarillado esté saneado y en funcionamiento llevará tiempo, pasarán 10 o 20 años y el problema crecerá.



Para el galeno el saneamiento básico es un problema en Tarija, porque no existe un tratamiento de aguas residuales, y de alguna manera incide en enfermedades, porque parte de las verduras que se consume son regadas por agua que no son tratadas, tienen bacterias, parásitos y virus.



La responsable de Salud Ambiental, Marcela Ramírez, manifestó que como unidad actúan en el control del expendio del desayuno escolar, desde que sale de los proveedores hasta el consumidor final. Además verifican las condiciones de higiene en los establecimientos educativos y que no falte agua.