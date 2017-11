Cochabamba recibe lluvias localizadas y todavía no evalúan bombardeo de nubes 10/11/2017 - 08:25:09

Opinión.- Los valles y la zona del trópico ya comenzaron a recibir lluvias localizadas desde septiembre, aunque las precipitaciones solamente alcanzan los cinco milímetros el Servicio de Hidrología y Meteorología, (Senamhi) en Cochabamba considera que estos parámetros son normales para la época. Las autoridades departamentales y municipales todavía no evalúan la posibilidad de bombardeo de nubes.



El responsable del Senamhi en Cochabamba, Erick Sossa, mencionó que durante los próximos cuatro días habrá una alta nubosidad y posibilidad de chubascos que no superarán el milímetro. Dijo que las temperaturas bajarán en los valles con máximas de 29 grados centígrados, mientras que en el Trópico, zona donde ya se están presentando las lluvias con más frecuencia, se mantendrán hasta los 33 grados.



La secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad Delgadillo, indicó que hasta la fecha no se evaluó la posibilidad de bombardeo de nubes. Hoy se reunirán con autoridades del Senamhi para conocer los informes sobre las precipitaciones pluviales.



"Sabemos que en algunas zonas incluyendo Misicuni y Pasorapa hubieron chubascos y veremos cómo estarán estos eventos los próximos días. La siembra de lluvias es algo que se debe programar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Senamhi, así que veremos si es necesario pensar en esto una vez que recibamos los informes".



GARANTIZAN SERVICIO El gerente general del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Gamal Serhan, indicó que el agua para la ciudad está garantizada con la distribución del líquido de Misicuni y pozos profundos, ya que las represas de Wara Wara y Escalerani cuentan con niveles muy bajos de almacenamiento.



"No tengo el dato preciso de Wara Wara pero en Escalerani solo tenemos el 10 por ciento de la capacidad de embalse".