Montaño: Fallo del TCP sobre Ley de Identidad de Género es un retroceso para la sociedad



09/11/2017 - 20:35:59

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró el jueves que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la Ley de Identidad de Género es un "retroceso" para la sociedad.



"Me parece un retroceso enorme en términos de derechos la Sentencia Constitucional del #TCP que limita el ejercicio de derechos laborales, civiles y políticos", establece el Twitter de la Cámara Baja que cita las declaraciones de Montaño.



Según explicó el secretario general del TCP, Álvaro Llanos, tras el fallo dictado por esa institución judicial "se puede cambiar todo en el carnet de identidad, pero no significa que se pueda contraer matrimonio entre un hombre y un transgénero o una mujer y un transgénero, porque se entiende que es un cambio de identidad".



Montaño, en declaraciones a la Red Uno, señaló que le sorprendió mucho el fallo e indicó que "no puede ser que a estas alturas de la historia del país se dé una situación de ese tipo".



"Siento que el tribunal en este caso lo que ha hecho es retroceder muchísimo para la sociedad", insistió.



La titular de la Cámara Baja anticipó que se hará una revisión "técnica" y "detallada" de la sentencia.



"Se tiene que hacer todos los esfuerzos para ir avanzando en términos de derechos y no retroceder en nuestro país", aseveró mediante la red social.