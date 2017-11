Panamá: Revelan red liderada por hijos del expresidente Martinelli para cobrar sobornos a Odebrecht



La Estrella.- La "estructura criminal" que operó en Panamá para cobrar coimas a Odebrecht la encabezaron dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), varios de sus ministros, su excandidato presidencial José Domingo Arias, así como un bufete de un actual diputado oficialista y otro colaborador del gobernante Partido Panameñista.



La lista fue revelada hoy por la fiscal anticorrupción panameña Zuleika Moore durante la sustentación del acuerdo alcanzado por la Fiscalía con Odebrecht y sus ejecutivos, incluido Andre Rabello, antiguo representante de la constructora en Panamá, para recuperar los dineros sustraídos al Estado.



Este jueves se celebra en la capital panameña la audiencia de validación u homologación de ese "acuerdo de colaboración eficaz", que establece que Odebrecht pagará una multa de hasta 220 millones de dólares y sus ejecutivos y otros funcionarios aportarán información vital para las investigaciones de la Fiscalía sobre los sobornos pagados en Panamá.



Al menos 40 millones de dólares pagó Odebrecht a la "organización criminal", cifra que arroja al sumar lo que desmenuzó Moore, que funcionaba "y funciona" en Panamá, por lo que insistió que el acuerdo permitió la recuperación de información y "activos" a través de "diligencias de allanamiento".



Por ello, la fiscal instó al juez a cargo de la audiencia de homologación, Óscar Carrasquilla, a que el acuerdo debe ser ratificado porque ha sido "efectiva" la colaboración.



Ricardo y Luis Martinelli Linares fueron los primeros "en acercarse" a Odebrecht a ofrecer "servicios" para "remover obstáculos" en 2009, "antes incluso que el presidente electo (Ricardo Martinelli) tomará posesión", aseguró la fiscal.



Basó esas afirmaciones en las pruebas detalladas que le suministró la constructora, la cual acotó, también dio voluntariamente información desde 2007 que no ha podido ser analizada y procesada "para obtener resultados".



Odebrechet llegó a Panamá en 2006, de acuerdo a datos de la empresa, y es la principal contratista del Estado panameño, donde emplea a unas 8.000 personas y actualmente ejecuta obras que superan los 3.000 millones de dólares.



Los exministros del Gobierno de Martinelli Demetrio Papadimitriu, Jaime Ford y Frank De Lima, además del excandidato presidencial de su partido Cambio Democrático (CD) José Domingo Arias, están en la lista de los beneficiarios de los sobornos leída y explicada por la fiscal Moore.



También están en esa lista el ejecutivo bancario y presidente de la cadena NexTV Ricardo Francollini, el bufete Rosas & Rosas, del diputado oficialista Jorge Alberto Rosas, el excónsul Jaime Lasso y su hija Michelle, vinculados al Partido Panameñista, de Varela.



Lasso dijo a la fiscalía anticorrupción que Odebrecht aportó 700.000 dólares como donaciones a la campaña de Varela por la Vicepresidencia en 2009, lo que este jueves reconoció el presidente panameño alertando que las donaciones políticas no son delito, a diferencia de los sobornos, que sí lo son.



La fiscal Moore dijo en la audiencia de validación que el excónsul fue "objeto de investigación por parte de la procuradora Ana Belfon", la fiscal general de Panamá durante el gobierno de Martinelli, quien "decide suspender el proceso que había sido iniciado en contra de Jaime Lasso y otra resolución de archivo del negocio por investigación que se inició en contra de la hija, Michelle Lasso".



"Nosotros incorporamos esta documentación, que limita la actuación actual por la presente fiscalía, lo que no da obstáculo a que se procese ante las autoridades competentes lo relativo a las personas que pudieran ser beneficiadas con estos pagamentos realizados por caja 2 de Odebrecht", añadió la fiscal.



Hasta el momento no se ha mencionado directamente al expresidente Ricardo Martinelli como receptor de un pago indebido, que, según lo relatado por la Fiscalía, se hicieron por diversas vías, cuentas, países, empresas y testaferros, todos identificados por Odebrecht.