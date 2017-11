Los graves motivos por los que Mike Tyson no pudo ingresar a Chile

09/11/2017 - 19:24:58

Infobae.- Este jueves, el ex campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, fue arrestado en el aeropuerto de Chile y será deportado próximamente a los Estados Unidos por incumplir la Ley de Extranjería, la cual "prohíbe el ingreso al país a todo extranjero que cuente con antecedentes negativos y/o condenas en su país de origen".



La condena por la que no pudo desembarcar en el país trasandino, y por la cual pasó tres años en prisión, fue una antigua violación ocurrida en Indianápolis. En ese entonces, el púgil, que tenía 25 años, abusó de Desiree Washington, una modelo de 18 años, que participaba de un concurso de belleza.



Todo sucedió la noche del 19 de julio de 1991. Durante aquella jornada, Mike Tyson participó como jurado del concurso de belleza Miss América Negra, aquel día se fotografió con todas las candidatas. Al terminar, el certamen se dirigió a la suite 606 del hotel Canterbury.



"Tyson me causó un gran dolor", aseguró la víctima durante el juicio posterior. Ella lo había denunciado por abuso sexual. "Me empujó, sacó su pene y lo metió en mi vagina… sentí como si alguien me estuviera desgarrando. No sé cómo explicarlo, pero duele", testificó.



La oriunda de Roche Island reconoció que siguió sintiendo dolor días más tarde, pero que, de todos modos, no se retiró del concurso de belleza. En ese entonces, el boxeador se declaró inocente, y explicó que ella accedió esa noche a estar con él. "¿Cómo vas a violar a alguien que llega a tu habitación a las dos de la mañana?", comentó en una entrevista posterior.



Finalmente, el 10 de febrero de 1992, 12 jurados (ocho hombres y cuatro mujeres) lo condenaron a prisión, donde pasó tres años de su vida, de los que detalló que "tenía tanto sexo adentro que ni iba al gimnasio".



El estadounidense pretendía ingresar a Chile por primera vez para ser el anfitrión de los Space Awards, evento que premia a las películas de acción, y asistir a una conferencia en el Hotel Intercontinental en Santiago de Chile.