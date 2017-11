La oposición ahora intenta inhabilitar candidatos a los comicios judiciales: Montaño



09/11/2017 - 19:04:19

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo el jueves que la oposición intenta inhabilitar a candidatos que participarán en los comicios judiciales, toda vez que no lograron "boicotear" el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa.



"Aquí lo que se intenta hacer es que como no se pudo boicotear el proceso de preselección en la Asamblea, y como no está pegando el voto nulo y blanco, se intenta ir por la vía de buscar cualquier cosita para intentar inhabilitar candidatos", indicó a los periodistas.



Montaño realizó esa declaración consultada sobre los videos que circulan en las redes sociales, en los que terceras personas llaman al voto por los candidatos Paul Franco, José Antonio Revilla y Rufo Vásquez, aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, respectivamente.



"No he visto una sola prueba de ninguna de las muchas denuncias en redes de que un candidato que esté pidiendo el voto o esté haciendo campaña sucia contra otros", sostuvo.



La titular de Diputados recordó que según la ley y el reglamento del Tribunal Supremo Electoral de régimen especial de propaganda para las elecciones de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se permite a los aspirantes difundir sus propuestas, presentar la experiencia que tienen y su trayectoria profesional.



"Aquí la población tiene que tener claro algo, que la ley pone dos límites, uno que el candidato no puede pedir el voto y que no puede hacer una campaña sucia contra otro candidato. Todo lo demás, es decir, socializar su propuesta, presentar su trayectoria, etc. la Ley del Tribunal Electoral lo permite", señaló.



El 3 de diciembre la población votará para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura para los próximos cinco años.