The Strongest viajará este viernes a Yacuiba para el choque contra Petrolero

09/11/2017 - 19:02:57

La Paz, (ABI).- The Strongest viajará el viernes rumbo a Yacuiba, donde un día después, se enfrentará a Petrolero, por la fecha 16 del torneo Clausura 2017.



El viaje está previsto para las 08h15 del viernes 10 de noviembre, desde el aeropuerto Internacional de El Alto, con llegada a Yacuiba, a las 15h00, según datos de Carlos Pino, coordinador general de The Strongest.



El partido será el sábado, a las 15h00 en el estadio Federico Ibarra.



El retorno del plantel aurinegro a la ciudad de La Paz, será el domingo 12 de noviembre, a las 09h00.