Los seguros masivos se perfilan como productos con mayor potencial en Bolivia



09/11/2017 - 17:10:16

Santa Cruz.- Los seguros masivos son hoy la apuesta a futuro de varias empresas y agencias del rubro. Esto debido a que en el país apenas un 20% del mercado automotor y cerca de 50.000 casas tienen seguro; menos de 80.000 personas cuentan con seguro de vida individual y las que cuentan con seguro de salud privado no superan las 100 mil.



De acuerdo con especialista en riesgos de la compañía Nacional Seguros, Jorge Hugo Parada, es necesario trabajar en un cambio de este paradigma en el país: “el seguro es sólo para las personas que tienen dinero”. Hoy el sector de las aseguradoras busca que, sobre todo la gente de estratos socioeconómicos medios y bajos, deje de ver al seguro como costoso y lo tomen como garantía ante cualquier desgracia que pueda afectar a su bienestar y patrimonio.



La baja penetración de los seguros masivos en la actualidad no está lejos de la realidad de Latinoamérica. Según cifras de la firma SwissRe, en la región, las primas del sector asegurador apenas representan un 3,2% del producto interior bruto (PIB) local. Por otra parte, en Estados Unidos el porcentaje alcanza el 7,3%, que en Europa llega al 7,5%.



En esos países los seguros masivos cobran un protagonismo cada vez más importante y la venta de estas pólizas se realiza en espacios de negocios masivos. En los mercados de Ecuador y Perú, países cercanos al nuestro, no es extraño ver que farmacias, supermercados y otros negocios oferten productos de empresas aseguradoras.



Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la región afirma que “las aseguradoras han adoptado diversos enfoques institucionales para el manejo y asignación de recursos específicos a los seguros. Los ajustes más comunes se refieren al diseño y comercialización de los productos de forma diferente que para los productos tradicionales y al uso de canales de distribución diferentes”.



Parada destaca que “entre los seguros masivos comercializados en Bolivia, uno de los productos que más crecimiento ha tenido es el seguro de vida, ya que se oferta este producto en precios que van desde los cinco bolivianos al mes y pueden brindar una cobertura de hasta 10.000 bolivianos, en caso de fallecimiento, un dinero que puede ayudar muchísimo a cubrir los gastos funerarios”.



El respaldo de los seguros de desgravamen



La banca ha ayudado en los años recientes a profundizar la cultura del seguro en el país. La normativa actual establece que los créditos aprobados por los bancos deben contar con seguros de desgravamen.

Este seguro garantiza que, en caso de fallecimiento de un individuo, sus familiares no pasen aprietos por las deudas pendientes. Cuando se hace uso del seguro de desgravamen, las obligaciones bancarias dejan de aumentar la desgracia de las familias.



De todas maneras, alega Parada, incluso esos seguros son adoptados por la población de forma obligatoria y no voluntaria. Ejemplos este tipo son los seguros de desgravamen, antes mencionada y el caso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



“En Bolivia, los clientes de seguros llegan a las empresas aseguradoras, más que por voluntad propia, por canales cuasi-obligatorios. Eso demuestra la baja cultura de seguros en el país, una baja cultura de la cual las compañías somos conscientes”, explica el especialista.



Estos datos establecen un desafío para las compañías de seguros: tomar el protagonismo en la construcción de los cimientos de una cultura del seguro fuerte; “como lo han hecho en su momento las entidades financieras con el sistema financiero”, afirma Parada.