Ministerio Público apela detención domiciliaria de fiscal acusado por violación



09/11/2017 - 16:54:18

La Paz, (ABI).- El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó el jueves que apelaron la detención domiciliaria que el juez primero Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, dispuso para el fiscal Ricardo Condori, acusado por violar a su hija de 16 años.



"El Ministerio Público no protege ni privilegia a nadie, toma decisiones en el marco de la norma", advirtió en conferencia de prensa.



Blanco explicó que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, firmó el miércoles la destitución de Condori quien, dijo, "por resolución prevadicadora de autoridad jurisdiccional está gozando detención domiciliaria".



A su juicio, debe investigarse los pormenores de ese hecho que causó ataques hacia el Ministerio Público, en sentido que se habría protegido al destituido fiscal.



No descartó con procesar y destituir a los funcionarios de la Fiscalía que no notificaron a tiempo con el memorándum de la destitución de Condori.



Blanco denunció también que "la autoridad jurisdiccional de manera exabrupta realizó audiencia cautelar de imputado sin notificar a tiempo a las partes".