Indígenas desmienten que el Gobierno pretenda deforestar el TIPNIS como se denunció en Alemania



09/11/2017 - 16:53:40

La Paz, (ABI).- El presidente de la subcentral Sécure, Carlos Fabricano, desmintió el jueves que el Gobierno boliviano pretenda deforestar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), como supuestos dirigentes de esa región denunciaron ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, en Alemania.



"Queremos desmentir las denuncias que Marqueza Teco y Fabián Gil realizaron al Tribunal de Derechos de la Naturaleza en Alemania, señalando que el Gobierno pretende deforestar el TIPNIS. Eso es mentira, porque el Gobierno lo único que ha hecho con nosotros los indígenas de esa región es cumplir con lo que manda la Constitución Política del Estado, la cual indica que nosotros tenemos los mismos derechos como cualquier otro ciudadano", dijo Fabricano a los periodistas.



Fabricano agregó que las comunidades indígenas del TIPNIS respaldan la política de inclusión social que promueve el Gobierno, además de la ejecución de proyectos de servicios básicos, telecomunicación, agua, vivienda y otros.



"Por eso, nosotros como dirigentes de las tres subcentrales del TIPNIS, el Conisur, la subcentral TIPNIS y la subcentral del Sécure, queremos que el Estado boliviano siga invirtiendo en servicios básicos y el bienestar de nuestra región", sostuvo.



Fabricano denunció que Gil y Teco son personas que están "usurpando" funciones, porque "no son dirigentes del TIPNIS", sino seguidores de organizaciones no gubernamentales (ONG) y ambientalistas que supuestamente velan por el medio ambiente.



"Ante esto pedimos al presidente (Evo Morales) que se haga el seguimiento correspondiente a estas ONG, para que no puedan vulnerar y respeten nuestros derechos", manifestó.



Por su parte, el dirigente del TIPNIS, Domingo Nogales, afirmó que Morales es víctima de una campaña de desprestigio que promueve la oposición dentro y fuera del país.



"Queremos que la población conozca que estos compañeros se están haciendo pasar por dirigentes y no tiene fundamento para hablar en contra del presidente, porque nosotros como habitantes y verdaderos dirigentes agrademos al presidente, porque no está vulnerando nuestros derechos, sino, cumple con el compromiso de satisfacer las necesidades de las comunidades", remarcó.